МИД Украины начал продвигать проект «Пчелы против меда» (зачеркнуто), «Мёд минных полей». Это не фейк, и не дискредитация внешнеполитического ведомства, а совершенно серьезная международная инициатива, поддержанная на уровне Кабмина и Офиса президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии