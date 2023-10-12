Мёд минных полей. МИД, Ермак и агроолигархи придумали, как срубить с Запада деньги на разминирование Украины

МИД Украины начал продвигать проект «Пчелы против меда» (зачеркнуто), «Мёд минных полей». Это не фейк, и не дискредитация внешнеполитического ведомства, а совершенно серьезная международная инициатива, поддержанная на уровне Кабмина и Офиса президента.