Медведев высказался о задержании ребенка на «СКА Арене»

Жареной истории из этого не получится, считает он Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев объяснил ситуацию с задержанием болельщиков «Ак Барса» во время матча «регулярки» КХЛ на «СКА Арене» в Петербурге чересчур ретивой охраной, сообщает «Матч ТВ».