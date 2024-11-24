За чем следить инвестору на этой неделе

Российский рынок акций может быстро восстановиться после падения на прошлой неделе, если не последует дальнейшего ухудшения геополитической ситуации на фоне обострения украинского конфликта, сообщили аналитики ФГ «Финам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии