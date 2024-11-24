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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

Российский рынок акций может быстро восстановиться после падения на прошлой неделе, если не последует дальнейшего ухудшения геополитической ситуации на фоне обострения украинского конфликта, сообщили аналитики ФГ «Финам».

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