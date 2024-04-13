Штурм Часов Яра: 331-й полк ВДВ продолжает уничтожать технику и боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Опубликованы кадры штурма Часов Яра, как 331-й полк ВДВ продолжает уничтожать технику и боевиков ВСУ Атаки 98-й ивановский дивизии ВДВ на окраинах Часов Яра не прекращаются на юго-восточной окраине микрорайона «Канал».
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