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ВОЗ: Стратегия ревакцинации бустерными дозами вряд ли будет рациональной

ВОЗ: Стратегия ревакцинации бустерными дозами вряд ли будет рациональной

Существующим на данный момент вакцинам от коронавируса COVID-19 может потребоваться модификация для достижения более высокого уровня защиты, считают специалисты Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC).

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