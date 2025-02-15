Мэк Маккланг о попытке выиграть данк-контест в третий раз подряд: «Нервничаю, но в предвкушении»

«Я постараюсь сделать все возможное. Нервничаю, но в предвкушении. Нервы в каком-то смысле помогают. Это заставляет меня готовиться еще усерднее», – рассказал защитник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила соревнований
- Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram в России. Общественная палата жаловалась на онлайн-казино в мессенджере
- Гора ЦСКА появится на Северном Кавказе. Мишустин поручил назвать так безымянную гору в Кабардино-Балкарии
Свежие комментарии