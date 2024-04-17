«Мы оказались в ловушке»: певица Татьяна Маркова пожаловалась, что не может выехать в Москву из области

Певица Татьяна Маркова два года назад переехала в коттеджный поселок в Подмосковье. Сейчас исполнительница хита «Платье белое» пожаловалась на невозможность выехать в Москву из-за ремонта железнодорожного переезда.
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