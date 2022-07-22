РВ: агенты запада взялись за редакцию и издателей «Русской весны»

Сегодня пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что по поручению главы компании Евгения Пригожина в Генпрокурору РФ направлено письмо с просьбой проверить деятельность СМИ-иноагента «Медуза» и присвоить ему статус нежелательной организации.