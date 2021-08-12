Тысяча хабаровских дач ушла под воду в паводок

Уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся до 511 см. Подтопленными оказались порядка тысячи дачных участков, 12 участков автомобильных дорог и один приусадебный участок.
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