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Тысяча хабаровских дач ушла под воду в паводок

Тысяча хабаровских дач ушла под воду в паводок

Уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся до 511 см. Подтопленными оказались порядка тысячи дачных участков, 12 участков автомобильных дорог и один приусадебный участок.

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