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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Братислава хочет провести ревизию трансатлантических процессов. Об этом можно судить по свежим заявлениям на днях назначенного заместителя председателя правительства и главы Минобороны Словакии Роберта Калиняка (Robert Kaliňák), экс-руководителя МВД, а также единомышленника, однопартийца и друга евро- и украиноскептика Роберта Фицо, который в четвертый раз стал премьер-министром страны.

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