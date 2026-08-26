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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллин Гиллеспи не согласился с тем, что Букер оказывает влияние на площадке только набранными очками

Разыгрывающий «Санз» Коллин Гиллеспи отреагировал на высказанное в подкасте мнение, что лидер команды Девин Букер оказывает влияние на игру команды исключительно за счет набранных очков.

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