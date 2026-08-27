HR-директор Level Group выявила проблему «тихого надлома» в 2026 году

В 2026 году работодатели столкнулись с феноменом «тихого надлома». HR-директор Level Group Валентина Романова раскрыла его суть и предложила улучшить мотивацию сотрудников, чтобы предотвратить снижение их инициативы и вовлеченности.
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