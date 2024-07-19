Германия вдвое сократит военную помощь Украине — Reuters

Германия планирует вдвое сократить свою военную помощь Украине в следующем году, несмотря на опасения, что поддержка Киева со стороны США потенциально может уменьшиться, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вернется в Белый дом.
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