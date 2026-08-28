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Царьград

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Игрок "Адмирала" Артем Пименов госпитализирован после травмы

Игрок "Адмирала" Артем Пименов госпитализирован после травмы

Нападающий "Адмирала" Артем Пименов получил травму в матче Кубка Пучкова после столкновения с защитником СКА Владиславом Семиным в Санкт-Петербурге.

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