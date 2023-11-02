В России предлагают введение отцовского или многодетного капитала в миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, при этом капитал будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.
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