США: В Калифорнии 2-х летний ребенок застрелил свою мать. Ее 18-летний сожитель заключен в тюрьму за ненадлежащее хранение оружия

По данным полицейского управления американского города Фресно, 18-летний Эндрю Санчес заключен в тюрьму по обвинению в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным хранением огнестрельного оружия.
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