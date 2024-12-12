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США: В Калифорнии 2-х летний ребенок застрелил свою мать. Ее 18-летний сожитель заключен в тюрьму за ненадлежащее хранение оружия

США: В Калифорнии 2-х летний ребенок застрелил свою мать. Ее 18-летний сожитель заключен в тюрьму за ненадлежащее хранение оружия

По данным полицейского управления американского города Фресно, 18-летний Эндрю Санчес заключен в тюрьму по обвинению в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным хранением огнестрельного оружия.

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