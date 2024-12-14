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Reuters: Асад перед свержением был разгневан из-за влияния Турции

Reuters: Асад перед свержением был разгневан из-за влияния Турции

Асад перед свержением жаловался Ирану на влияние Турции, передает Reuters.За несколько дней до того, как бывший президент Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию он сообщил главе МИД Ирана об активной поддержке Турции вооруженным исламистам.

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