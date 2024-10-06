Чаллыда Алиханов белән Миңнехановка Кытай машинасы нигезендә ясалган броневик күрсәттеләр

Чаллыда Татарстан Машина төзүчеләре продукциясе күргәзмәсендә ТР Рәисе Рөстәм Миңнехановка һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихановка Кытайның арткы приводлы Hongqi H9 седаны базасында ясалган яшерен броньлы автомобильне күрсәттеләр.
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