В Калуге и Козельском районе уничтожены два дрона

Обломки предыдущих дронов повредили дом и могилы, но после уничтожения двух новых дронов в Калуге и Козельском районе пострадавших и разрушений инфраструктуры нетГубернатор региона сообщил об уничтожении днем 3 сентября двух дронов - над Калугой и Козельским МО.
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