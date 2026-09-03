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Калужские новости

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В Калуге и Козельском районе уничтожены два дрона

В Калуге и Козельском районе уничтожены два дрона

Обломки предыдущих дронов повредили дом и могилы, но после уничтожения двух новых дронов в Калуге и Козельском районе пострадавших и разрушений инфраструктуры нетГубернатор региона сообщил об уничтожении днем 3 сентября двух дронов - над Калугой и Козельским МО.

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