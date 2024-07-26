Член Госсовета Китая призвала к реформам для продвижения работы Всекитайской федерации женщин

Пекин, 26 июля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала изучать и претворять в жизнь руководящие принципы, принятые на ключевом пленуме партии, и дальше всесторонне углублять реформы для продвижения работы Всекитайской федерации женщин /ВФЖ/.
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