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Китай

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Член Госсовета Китая призвала к реформам для продвижения работы Всекитайской федерации женщин

Пекин, 26 июля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала изучать и претворять в жизнь руководящие принципы, принятые на ключевом пленуме партии, и дальше всесторонне углублять реформы для продвижения работы Всекитайской федерации женщин /ВФЖ/.

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