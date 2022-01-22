Диетолог Королёва рекомендовала добавить в рацион животные жиры для защиты от COVID-19

Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения омикрон-штамма коронавируса.
Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения омикрон-штамма коронавируса.
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