Сергей Аксёнов поздравил крымчан с 80-летием Великой Победы

Глава Крыма Сергей Аксëнов поздравил всех с 80-летием Великой Победы! "Это наш главный, всенародный, священный праздник.
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