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Daily Moscow

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Третьяковская галерея собрала работы Эрика Булатова к его дню рождения

Третьяковская галерея собрала работы Эрика Булатова к его дню рождения

5 сентября — день рождения художника Эрика Булатова, родившегося в 1933 году. Третьяковская галерея составила к этой дате подборку его произведений из своего собрания и рассказала об особенностях творчества автора.

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