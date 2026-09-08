США начали "душить" Киев. Дугин напомнил: "Мы предупреждали"

Спецпосланники президента Дональда Трампа посетили столицы обеих воющих стран, после чего сложилось впечатление, что США начали "душить" Киев.
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Как бы оно не повернулось , но вопрос сложный !Оставлять от салорейха кусок или отдать его пшекам со товарищи! Но нам его проглатывать целиком нельзя,- опять не переварим!