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Царьград

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США начали "душить" Киев. Дугин напомнил: "Мы предупреждали"

США начали "душить" Киев. Дугин напомнил: "Мы предупреждали"

Спецпосланники президента Дональда Трампа посетили столицы обеих воющих стран, после чего сложилось впечатление, что США начали "душить" Киев.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

Как бы оно не повернулось , но вопрос сложный  !Оставлять от  салорейха кусок или  отдать его  пшекам со товарищи! Но нам его проглатывать целиком  нельзя,- опять  не переварим!