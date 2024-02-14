Список девственниц обнародовали в одном из вузов Алматы

Списки студенток-девственниц КазНУ имени Аль-Фараби появился в сети накануне, передает inAlmaty.kz. Известно, что в WhatsApp-группе старост алматинского университета опубликовали списки студенток бакалавриата с их персональными данными.
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