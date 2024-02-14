Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

84 подписчика

Список девственниц обнародовали в одном из вузов Алматы

Список девственниц обнародовали в одном из вузов Алматы

Списки студенток-девственниц КазНУ имени Аль-Фараби появился в сети накануне, передает inAlmaty.kz.  Известно, что в WhatsApp-группе старост алматинского университета опубликовали списки студенток бакалавриата с их персональными данными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх