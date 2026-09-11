Учитель химии из Нижнего Новгорода борется за звание лучшего в РФ

В Белгороде стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2026». Город получил право принимать состязание после того, как в прошлом году его победителем стал местный педагог Дмитрий Баланчуков, показавший урок китайского языка.
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