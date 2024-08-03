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Избирательный аспирин: медики выяснили, кого препарат защитит от рака, а кого нет

Избирательный аспирин: медики выяснили, кого препарат защитит от рака, а кого нет

Избирательный аспирин: медики выяснили, кого препарат защитит от рака, а кого нет Евгения КомароваАспирин и другие препараты на основе ацетилсалициловой кислоты рекомендуют принимать при жаре, как средство для разжижения крови и в ряде других случаев.

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