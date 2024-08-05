Техэксперт Казаков: не стоит всегда заряжать телефон до 100%

Аккумуляторы современных телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки. Чтобы продлить срок их службы, не рекомендуется всегда заряжать гаджет до 100%, рассказал технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков в беседе с «Газетой.