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Техэксперт Казаков: не стоит всегда заряжать телефон до 100%

Техэксперт Казаков: не стоит всегда заряжать телефон до 100%

Аккумуляторы современных телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки. Чтобы продлить срок их службы, не рекомендуется всегда заряжать гаджет до 100%, рассказал технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков в беседе с «Газетой.

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