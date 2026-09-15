Оргии и ужасы СССР: в какую историю теперь должны верить украинцы

Украинский институт национальной памяти сделал резкий разворот. Теперь вместо описания "голодомора-геноцида", якобы устроенного большевиками для изничтожения украинской нации или героизации "волынских мясников", в УИНП начали развенчивать "советские мифы".
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