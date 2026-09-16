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Регионы России

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Apple выпустила тестовую версию iOS 27.2 Developer beta 1 с обновлённым приложением «Здоровье»

Apple выпустила тестовую версию iOS 27.2 Developer beta 1 с обновлённым приложением «Здоровье»

В числе ключевых обновлений отмечается переработанное приложение «Здоровье», впервые показанное на презентации вместе с iPhone 18 Pro.

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