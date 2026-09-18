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Пятый канал

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Участки для голосований открылись во всех регионах России

Участки для голосований открылись во всех регионах России

Во всех регионах России открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы.

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