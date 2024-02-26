Самый продаваемый Cadillac резко подешевел: дисконт до 24 процентов

В феврале китайский филиал марки объявил о распродаже бизнес-седанов CT5. Вопреки тенденциям, скидки до 70 тысяч юаней (9,7 тысячи долларов) предлагаются на только что обновлённую модель: рестайлинг состоялся менее двух месяцев назад! Причины для дисконта есть: продажи Cadillac CT5 в январе оказались ниже ожидаемого, и General Motors пошёл на беспрецедентный шаг.