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Даже Рёпке умнее "наших" военкоров

Даже Рёпке умнее "наших" военкоров

> Руководство ВСУ умственно неполноценное - Юлиан Рёпке Bild. > Для нападения на Курскую область ВСУ сняли с Покровского направления почти целую бригаду, где сложилась критическая, ситуация, а на нескольких участках оборона рухнула и пока не стабилизировалась, во многом из-за нехватки личного состава.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Журналистика — вторая древнейшая профессия. Военкоры же, это даже не журналюги, а обычные блогеры. И информацию они в своих блогах выкладывают не затем чтобы кого-то и о чём-то информировать, а для того чтобы накрутить просмотры и привлечь подписчиков. И им насрать будут это просмотры и подписчики из России, с Украины или Запада и США. Главное, получить с них донаты. Вот это только и стоит учитывать читая доморощенных блогеров и диванных &quot;экспертов&quot; Ну, а правда, она где-то посередине информации из официальных источников всех заинтересованных сторон. Как научили нас в своё время газета &quot;Правда&quot; и радиостанция &quot;Голос Америки&quot;.😄
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9 час.
TB
Tatyana Boyko
Как же безрадостно нам, людям читать такое! Какое сердце матери выдержит, что война затянется на десятилетия! Столько людей гибнет! Неужели дети маленькие дорастут до воинов? Как можно в такой обстановке рожать детей, Людой чего и для кого? Для дядек, которые не успокоятся никак? Моя внучка скоро родит мальчика, долго не было детей и она на медь ом небе, а я не могу порадоваться, потому что мой мозг просто размышляет по-другому!
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8 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Ну да! Во всем виноваты военкоры и военные аналитики ( напр.Подоляка). Это они прос...ли вторжение бандеровцев на территорию РФ, это они направили организованную колонну  техники и солдат в помощь нашим, а ее разбомбили и солдаты погибли,это им поступали доклады о стягивании техники на границе, это у военкоров в наличии разведка и её современные возможности. А Генштаб тут ни при чем, он спит, получает ордена и говорит всю чистую правду о ситуации в Курской обл. И уже смехотворное в докладе для ВВП  Герасимова-&quot; Все под контролем!&quot;. Это что,издевательство??? А по ТВ одни победы!!
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8 час.

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