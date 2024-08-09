Даже Рёпке умнее "наших" военкоров

Борис Леонтьев Журналистика — вторая древнейшая профессия. Военкоры же, это даже не журналюги, а обычные блогеры. И информацию они в своих блогах выкладывают не затем чтобы кого-то и о чём-то информировать, а для того чтобы накрутить просмотры и привлечь подписчиков. И им насрать будут это просмотры и подписчики из России, с Украины или Запада и США. Главное, получить с них донаты. Вот это только и стоит учитывать читая доморощенных блогеров и диванных "экспертов" Ну, а правда, она где-то посередине информации из официальных источников всех заинтересованных сторон. Как научили нас в своё время газета "Правда" и радиостанция "Голос Америки".😄

TB Tatyana Boyko Как же безрадостно нам, людям читать такое! Какое сердце матери выдержит, что война затянется на десятилетия! Столько людей гибнет! Неужели дети маленькие дорастут до воинов? Как можно в такой обстановке рожать детей, Людой чего и для кого? Для дядек, которые не успокоятся никак? Моя внучка скоро родит мальчика, долго не было детей и она на медь ом небе, а я не могу порадоваться, потому что мой мозг просто размышляет по-другому!