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Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности

Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности

Примером успешной работы российских бойцов по вражеским беспилотникам стало рекордное уничтожение восьми тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга" менее чем за 20 минут.

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