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Cостоялось 46-е Совещание православных сектоведов Беларуси.

Cостоялось 46-е Совещание православных сектоведов Беларуси.

17 марта 2025 года на базе Синодального центра сектоведения имени преподобного Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви состоялось 46-е Совещание православных сектоведов Беларуси, участие в котором приняла представитель Бобруйской епархии Аполлинария Баскакова.

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