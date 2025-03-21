Cостоялось 46-е Совещание православных сектоведов Беларуси.

17 марта 2025 года на базе Синодального центра сектоведения имени преподобного Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви состоялось 46-е Совещание православных сектоведов Беларуси, участие в котором приняла представитель Бобруйской епархии Аполлинария Баскакова.
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