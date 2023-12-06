Глава офиса Зеленского Ермак: есть большой риск, что Киев проиграет в конфликте

Существует большой риск того, что киевская сторона потерпит поражение в текущем конфликте. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Андрей Ермак, руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
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