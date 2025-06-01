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Царьград

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Переговоры о мире: Мединский раскрывает детали украинского меморандума

Переговоры о мире: Мединский раскрывает детали украинского меморандума

В Стамбуле проходят мирные переговоры между Россией и Украиной. Владимир Мединский сообщает, что Киев представил меморандум на украинском и английском языках.

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