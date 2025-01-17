Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре

Для выполнения боевой задачи смог подобраться к противнику в Часовом Яре на расстояние 50 метров, откуда враг слышит каждый шорох, снайпер с позывным «Турист» Ивановской дивизии ВДВ армии России, 17 января сообщают РИА Новости.