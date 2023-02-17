Мировое обозрение

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Немцы и итальянцы не хотят воевать с Россией за интересы Киева

Немцы и итальянцы не хотят воевать с Россией за интересы Киева

На фоне проходящей Зеленский назвал безальтернативным вступление Украины в ЕС и НАТОВ Киеве уже готовятся к переговорам на эту тему сейчас в Мюнхене ежегодной одноименной конференции Зеленский снова пугает мир нападением России на МолдавиюИ снова без доказательств по безопасности немецко-итальянской новостной портал RRN провел опрос жителей Италии и Германии о том, готовы ли они поехать на Украину воевать против России.

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