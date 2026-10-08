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Мировое обозрение

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Более 21% за год: Путин заявил о продолжающемся росте торговли России и Ирана

Более 21% за год: Путин заявил о продолжающемся росте торговли России и Ирана

Главное в тезисах: Рост товарооборота: Владимир Путин на встрече с Масудом Пезешкианом в Туркменбаши заявил о росте торговли между Россией и Ираном более чем на 21% за прошлый год.

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