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Царьград

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Роскачество призвало проверять состав кормов для собак

Роскачество призвало проверять состав кормов для собак

Роскачество советует владельцам собак внимательно изучать состав кормов. Специалисты предупреждают об опасности расплывчатых формулировок ингредиентов и рекомендуют избегать консервантов, таких как пропилгаллат E310, выбирая более безопасные добавки.

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