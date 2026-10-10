Роскачество призвало проверять состав кормов для собак

Роскачество советует владельцам собак внимательно изучать состав кормов. Специалисты предупреждают об опасности расплывчатых формулировок ингредиентов и рекомендуют избегать консервантов, таких как пропилгаллат E310, выбирая более безопасные добавки.
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