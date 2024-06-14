Захарова: агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули

Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, но Запад не оставил своих намерений по нанесению стратегического поражения РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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