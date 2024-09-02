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Пластмассовые цветы и машину забрали у уличных торговцев

Пластмассовые цветы и машину забрали у уличных торговцев

Сотрудники мэрии Новосибирска провели рейд против нелегальной торговли. В Хилокском микрорайоне возле кафе «Тан-Баран» 30 августа сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии изъяли более 300 искусственных цветов и «ГАЗель», которую превратили в ларек уличные торговцы.

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