Пластмассовые цветы и машину забрали у уличных торговцев

Сотрудники мэрии Новосибирска провели рейд против нелегальной торговли. В Хилокском микрорайоне возле кафе «Тан-Баран» 30 августа сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии изъяли более 300 искусственных цветов и «ГАЗель», которую превратили в ларек уличные торговцы.