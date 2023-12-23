Песня Last Christmas возглавила рождественский хит-парад Великобритании

Песня Last Christmas группы Wham! впервые возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии