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Песня Last Christmas возглавила рождественский хит-парад Великобритании

Песня Last Christmas возглавила рождественский хит-парад Великобритании

Песня Last Christmas группы Wham! впервые возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

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