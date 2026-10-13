ДШИ имени С. В. Рахманинова в Новом Уренгое скоро распахнет двери после ремонта

В ДШИ имени С. В. Рахманинова в газовой столице идет серьезная реконструкция, школа искусств скоро преобразится и откроет свои двери юным талантам, сообщил в соцсетях глава Нового Уренгоя Антон Колодин.
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