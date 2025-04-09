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Царьград

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Сергей Собянин: 17 тысяч сирот Москвы обрели семьи благодаря поддержке

Сергей Собянин: 17 тысяч сирот Москвы обрели семьи благодаря поддержке

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 17 тысяч детей-сирот в столице живут в приемных семьях. Благодаря проекту поддержки с 2014 года дом нашли 384 ребенка.

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