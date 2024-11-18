Новая дорога на юге соединит несколько шоссе

Специалисты начали проектировать новую дорогу в ТиНАО — от Калужского шоссе до Саларьева. «Она пройдёт между Кольцевой автодорогой и трассой Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе, параллельно магистралям, а также соединит между собой Филимонковское и Новомихайловское шоссе», — написал в телеграм-канале мэр.