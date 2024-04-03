НОЧЬ_«Смехотворно»: в конгрессе США резко высказались об Украине

Украина, скорее всего, получит новый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии выплатить США выделенные средства, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.