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Русская весна

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  • Олег Самойлов
    Сколько уже можно мусолить эту тему про мобилизацию? Тут от  добровольцев отбоя нет, а ведь надо кому-то помутить сит...В Совете Федераци...
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НОЧЬ_«Смехотворно»: в конгрессе США резко высказались об Украине

НОЧЬ_«Смехотворно»: в конгрессе США резко высказались об Украине

Украина, скорее всего, получит новый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии выплатить США выделенные средства, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.

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