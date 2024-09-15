Украинские военные запустили баллистическую ракету "Точка-У", однако установка взорвалась в момент работы.
Кадры с фронта
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Украинские военные запустили баллистическую ракету "Точка-У", однако установка взорвалась в момент работы.
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