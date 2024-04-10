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Заменившие Zara магазины закончили 2023 год с 5,4 млрд рублей убытков

Заменившие Zara магазины закончили 2023 год с 5,4 млрд рублей убытков

Компания "Новая мода", развивающая в России магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet на месте ушедших брендов испанской группы Inditex, по итогам 2023 года получила чистый убыток в размере 5,4 млрд рублей против 3,9 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщает РБК.

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